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Общение с собакой оказалось полезным для здоровья человека

IJP: общение с собакой снижает уровень гормона стресса в крови

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Shutterstock

Ученые из Вуллонгонгского университета в Австралии обнаружили, что даже краткосрочное взаимодействие с собакой способно снизить уровень гормона стресса, кортизола, в крови человека. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Psychophysiology (IJP).

В результате систематического обзора 129 предыдущих научных исследований на тему взаимодействия человека и животных ученые выяснили, что поглаживание собаки и игра с ней снижают уровень кортизола (гормона стресса) в крови человека. Положительный эффект проявляется даже при недолгом взаимодействии.

Кроме того, в ходе общения у человека и животного в крови повышается концентрация другого гормона — окситоцина. Окситоцин является нейромедиатором, биологически активным веществом, передающим сигналы от нервной системы к мышцам. Иногда его называют гормоном любви и привязанности.

Другое исследование, проведенное учеными из Великобритании, показало, что регулярное общение с собаками помогает улучшить когнитивные способности детей. Вероятнее всего, это связано с необходимостью заботиться о питомце, а также с увеличением физической активности и сосредоточенности.

Многие эксперты также утверждают, что внимательность собак и их позитивное отношение к окружающему миру является для хозяев положительным примером.

Ранее стало известно, что домашние кошки могут благотворно влиять на здоровье хозяев.

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