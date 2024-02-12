Названо существенное преимущество отказа от сигарет в молодом возрасте

Исследователи из университета Торонто выяснили, что люди, отказавшиеся от курения в возрасте до 40 лет, могут прожить такую же длинную жизнь, как некурящие. Результаты исследования опубликованы в журнале NEJM Evidence.

В обсервационном исследовании приняли участие 1,5 миллиона курящих и некурящих взрослых людей из четырех стран (США, Великобритания, Канада и Норвегия). После получения информации о состоянии здоровья добровольцев ученые подсчитали, что у курильщиков в возрасте от 40 до 79 лет риск преждевременного ухода из жизни был почти в три раза выше по сравнению с людьми без этой вредной привычки. Также отмечается, что в среднем предполагаемая жизнь курильщиков была на 12-13 лет короче.

После завершения фазы наблюдения за участниками (которая длилась 15 лет), выяснилось, что у бывших курильщиков риск летального исхода по различным причинам снизился в 1,3 раза. Прекращение курения в целом в любом возрасте было связано с более долгим сроком жизни.

Также исследователи выяснили, что люди, избавившиеся от этой вредной привычки в возрасте до 40 лет, по потенциальной продолжительности жизни сравнялись с некурящими. Отмечается, что положительный эффект отказа от курения проявляется достаточно быстро. Чтобы восстановить примерно половину предположительно утерянных лет жизни, необходимо обходиться без сигарет в течение трех лет.

Ранее ученые выяснили, насколько вейпинг опасен по сравнению с курением.