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Социальная активность оказалась полезна для подростков после сотрясения мозга

BJSM: раннее возвращение в школу после сотрясения мозга ускоряет выздоровление

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Ученые из национальной детской больницы Колумбуса в США выяснили, что ограничение экранного времени и раннее возвращение в школу после сотрясения мозга может ускорить выздоровление у подростков. Результаты опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

В исследовании приняли участие подростки (в возрасте 11-17 лет), которые перенесли сотрясение мозга. Исследователи попросили испытуемых сообщить, как скоро они вновь начали посещать школу после выписки из больниц. Также ученые выяснили, сколько времени добровольцы ежедневно занимались когнитивной активностью низкой интенсивности. К этому типу относится прослушивание музыки, чтение, просмотр телевизора и общение по телефону.

Согласно исследованию, среднее время возвращения детей в школу после сотрясения мозга составляло примерно одну неделю. При этом более позднее возвращение было связано с длительным восстановлением после травмы. Повышенная вовлеченность в учебу и внеклассные мероприятия (когнитивная активность высокой интенсивности) в течение первой недели после возвращения способствовала снижению интенсивности головной боли и улучшению самочувствия подростков.

Ученые подытожили, что подросткам после сотрясения мозга не стоит увлекаться гаджетами. Социальная активность, основанная на необходимости применять умственные усилия, будет лучшим вариантом для восстановления.

Ранее ученые выявили новые пути развития подростковой депрессии.

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