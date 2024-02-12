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Мужчины и женщины с низкими голосами считаются более привлекательными, выяснили ученые

Psych Sci: люди с низкими голосами кажутся подходящими для серьезных отношений

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Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что обладатели низких голосов кажутся потенциальным партнерам более привлекательными и подходящими для долгосрочных отношений. Результаты исследования опубликованы в Psychological Science (Psych Sci).

В эксперименте приняли участие 3100 человек из 22 стран мира. Им было предложено прослушать аудиозаписи низких и высоких голосов, в ходе которых проговаривалось одно и то же предложение. Затем добровольцев попросили дать голосам характеристики относительно характера обладателя, оценить их привлекательность и пригодность для долгосрочных отношений.

Выяснилось, что женщины считали мужчин с низкими голосами более привлекательными в целом, а мужчины предпочли бы для краткосрочных отношений обладательницу высокого голоса, а для долгосрочных — низкого.

Обладатели низких голосов мужского пола воспринимались женщинами и мужчинами как грозные, авторитетные и серьезные. Вероятнее всего, среди приматов приматов низкий голос важен в контексте соперничества между самцами. В настоящее время низкий голос выступает своеобразным социальным атрибутом, отношение к которому в обществе положительно.

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