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Врач оценил влияние санкций на лечение эпилепсии в России

Невролог Соломатин: в России нет дефицита лекарств против эпилепсии

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В России не наблюдается дефицита лекарственных препаратов, необходимых для пациентов с эпилепсией. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал эпилептолог, врач-невролог Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Юрий Соломатин.

«Санкции не влияют на терапию заболевания, так как созданы и создаются новые отечественные препараты. Большинство международных аналогов производится нашими производителями. В России достаточно отечественных аналогов лекарств», – заявил врач.

Соломатин добавил, что в Москве на тысячу человек приходится от одного до трех пациентов с активной формой эпилепсии. По словам врача, в 75% случаев она проявляется в детском или подростковом возрасте, но может также возникать и во взрослой жизни. Вероятность этого повышают черепно-мозговые травмы и некоторые заболевания, поражающие мозг (рак, деменция и другие формы нейродегенерации, доброкачественные опухоли, нарушения кровоснабжения мозга).

Ранее врач назвала главную ошибку при лечении эпилепсии у пожилых.

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