Врач рассказал, как часто пожилым нужно пить кефир

Кисломолочные продукты — источник кальция, белка, витаминов и пробиотиков. Об этом доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета, диетолог Андрей Бобровский рассказал в интервью радио Sputnik.

«Йогурт, например, содержит живые бактерии, что дает здоровье микрофлоре кишечника. Кроме того, он богат кальцием, витаминами, белком, впрочем, как и другие кисломолочные продукты. Кефир тоже является прекрасным источником всех этих веществ, а также антиоксидантов. Есть еще творог различных сортов, и в нем есть кальций и белок. Кальций необходим пожилым людям, чьи кости начинают терять плотность, а также детям — у них идет активный рост костной массы», — пояснил Бобровский.

Кисломолочные продукты следует употреблять хотя бы три-четыре раза в неделю пожилым и детям, чтобы защититься от дефицита кальция.

«Сколько нужно употреблять? Это зависит от возраста, от роста, от массы тела и вообще от образа жизни. В среднем — две-три порции йогурта, то есть 150-200 граммов в день. Кефира можно пить от 100 граммов до 500 граммов в день», — заключил диетолог.

Однако кисломолочные продукты с сахаром, консервантами и красителями менее полезны. Как считает Бобровский, вред сахара перевешивает значительную часть пользы йогуртов и кефира.

Ранее стало известно, помогает ли кефир похудеть.