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Названы три недооцененных метода борьбы с гипертонией

HeilpRaxisNet: снижение веса, стресса и хороший сон снижает давление

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Команда ученых из Института Роберта Коха в Германии назвали три недооцененных способа борьбы с повышенным давлением без использования лекарств. Об этом сообщает новостной портал HeilpRaxisNet.

Гипертония — это синдром, характеризующийся регулярным или периодическим повышением артериального давления выше нормальных значений. По данным ВОЗ, на конец 2020 года гипертония имелась у 1,13 миллиарда человек в мире, при этом около 40 % из них не знают о своем заболевании и только 10 % получают лечение. Одними из главных факторов, которые приводят к развитию этого заболевания, являются недостаток физической активности, ожирение, неправильное питание и недостаток сна.

По словам ученых, снизив вес, восстановив здоровый сон и избавившись от стресса, можно заметно повлиять на давление. Так, здоровый режим сна, который включает в себя 7-9 часов качественного сна, может оказать положительное влияние на кровяное давление. Стресс также оказывает значительное влияние на кровяное давление — снизить его можно при помощи медитаций, осознанности и йоги. Снижение веса и правильное питание также помогают восстановить давление.

Ранее был создан метод 3D-печати кровеносных сосудов с помощью льда.

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