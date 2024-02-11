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Ученые обнаружили новое опасное свойства у популярных препаратов для бодибилдеров

BMC Psychiatry: стероиды вызывают бессонницу у 66% пользователей

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Норвежские ученые из Университетской больницы Осло обнаружили еще один негативный эффект у анаболически-андрогенных стероидов (ААС). Оказалось, что прием этих веществ может привести к нарушениям сна. Исследование опубликовано в научном журнале BMC Psychiatry.

Стероиды представляют собой синтетические соединения, имитирующие действие гормона тестостерона. В медицине их применяют для лечения задержки полового созревания и потери мышечной массы. Однако ААС более известны как средство для быстрой накачки мышц, к которому прибегают спортсмены и культуристы. Известно, что стероидные препараты могут вызывать ряд побочных эффектов — от высыпаний на коже и гипертонии до нарушения половых функций, бесплодия и вспышек ярости.

Предыдущие данные свидетельствовали, что люди, принимающие стероиды, могут страдать от бессонницы. Но до недавнего времени не проводилось обширных исследований, подтверждающих эту связь.

В эксперименте приняли участие 126 мужчин, занимающихся тяжелой атлетикой. Из них 68 употребляли стероиды не менее года, а 58 не использовали ААС и служили контрольной группой.

Добровольцы заполнили анкеты с вопросами о качестве своего сна и побочных эффектов от использования стероидов, а также прошли тесты для диагностики эмоциональных расстройств — депрессии и тревожности.

Оказалось, что сон потребителей стероидов оказался значительно хуже по сравнению с членами контрольной группы. При этом примерно две трети атлетов сами отметили, что плохо спят после приема ААС. Также исследователи обнаружили повышенный уровень симптомов депрессии и тревоги среди тех, кто применяет стероидные препараты.

«Плохое качество сна оказалось распространенным побочным эффектом использования ААС: 66% принимавших стероиды недавно или в прошлом, сообщают о проблемах со сном. А 38% вынуждены пить снотворное, чтобы высыпаться», — отметила автор научной работы Сандра Клонтейг.

Ранее врачи предупредили об опасности спортивных протеиновых добавок для мужского здоровья.

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