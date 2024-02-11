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Запущена космическая миссия по изучению климата, которую пытался сорвать Дональд Трамп

NASA: спутник PACE для контроля за экологией океана вышел на орбиту

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Depositphotos

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило об успешном запуске масштабного научного проекта PACE по изучению состояния океана, качества воздуха и изменений климата. Спутник PACE был доставлен на орбиту ракетой Falcon 9 компании SpaceX, сообщается на официальном сайте NASA.

Аппарат PACE будет отслеживать фитопланктон в океане и микроскопические частицы в воздухе с помощью гиперспектральной камеры. Она позволит наблюдать океан и любые другие водоемы в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном спектрах. За счет этого ученые впервые получат возможность из космоса следить за концентрацией фитопланктона в реальном времени.

Космический зонд также оснащен двумя поляриметрами для определения того, как солнечный свет взаимодействует с атмосферными аэрозолями.

«Океаны Земли по-разному реагируют на изменение климата – от повышения уровня моря до волн морской жары и сокращения биологического разнообразия. С помощью PACE исследователи смогут изучать влияние изменения климата на фитопланктон, который играет ключевую роль в глобальном углеродном цикле, поглощая углекислый газ из атмосферы и превращая его в свой клеточный материал. Эти крошечные организмы управляют более крупными водными и глобальными экосистемами, которые обеспечивают критически важные ресурсы для продовольственной безопасности и экономики», — отметили в NASA.

В NASA санкционировали разработку миссии PACE еще девять лет назад, но спутник для исследования климата не понравился администрации президента США, чей пост тогда занимал Дональда Трампа.

В течение каждого из четырех лет пребывания Трампа в Белом доме в ежегодном бюджетном запросе администрации содержался призыв к обнулению финансирования PACE, а также других миссий по наукам о Земле и отдела образования NASA. Однако научное сообщество убедило Конгресс США поддержать инициативу.

Ранее Китай вывел на орбиту группу из 11 спутников.

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