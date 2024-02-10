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Астрофизики выяснили, что возникло раньше — галактики или черные дыры

TAJL: первые галактики во Вселенной могли образоваться из газа вокруг черных дыр

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ESO/M. Kornmesser

Международная группа ученых из США, Франции, Великобритании и Израиля нашла возможный ответ на космический вариант загадки про курицу и яйцо. Астрофизики пришли к выводу, что первые черные дыры могли возникнуть во Вселенной раньше галактик. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Выводы специалистов основаны на данных наблюдений космического телескопа «Джеймс Уэбб».

«Мы знаем, что эти огромные черные дыры существуют в центрах галактик вблизи нашего Млечного Пути, но их присутствие на заре Вселенной стало большим сюрпризом», — отметил ведущий автор исследования, профессор Джозеф Силк.

Принято считать, что черные дыры образовались после коллапса сверхмассивных звезд, а галактики образовались после того, как первые звезды осветили темную раннюю Вселенную.
Но анализ команды Силка предполагает, что черные дыры и галактики сосуществовали и влияли на судьбу друг друга в течение первых 100 миллионов лет.

Астрофизики считают, что галактики образовались в результате коллапса гигантского газового облака. В центре этого облака подобно семечку находилась большая черная дыра, превратившая внутреннюю часть вещества в звезды.

«Мы утверждаем, что черные дыры выбрасывали потоки газа, превращая их в звезды и значительно увеличивая скорость звездообразования. Иначе трудно объяснить, как яркие галактики могли появиться так быстро», — отметил профессор Силк.

Ранее ученые обнаружили «истеричную» черную дыру, хаотично извергающую вещество в разные стороны.

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