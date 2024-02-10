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Стало известно, сколько мужчин страдают от женских сексуальных домогательств

ASB: 71% мужчин сталкивались с сексуальными посягательствами со стороны женщин

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Shutterstock

Ученые из Эдинбургского университета в Шотландии выяснили, что примерно семь из 10 мужчин в течение жизни сталкивались с женскими сексуальными домогательствами в той или иной форме. Исследование опубликовано в научном журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

Домогательства или сексуальная виктимизация включат в себя ряд сексуальных действий, совершенных с человеком без его согласия — от изнасилования и сексуального насилия до нежеланных ласк или прикосновений. Виктимизация происходит в разных контекстах и может исходить как от незнакомцев, так и от постоянного партнера.

Существует широко распространенное культурное убеждение, что сексуальная виктимизация мужчин со стороны женщин невозможна, поскольку мужчины должны быть физически доминирующими и агрессивными, независимыми и способными защитить себя. Тогда как женщины должны быть наоборот: нежными, покорными и слабыми, уточняют авторы исследования.

Ученые опросили 1124 британских мужчин гетеросексуальной ориентации. Участники на условиях анонимности прошли ряд психологических тестов для оценки тревожности, депрессии и посттравматического стрессового расстройства, а также ответили на вопросы об опыте домогательств со стороны женщин.

Результаты показали, что 71% мужчин хотя бы раз в жизни подвергались сексуальным домогательствам со стороны женщин, 57% из них — более одного раза, а 45% — более двух раз. В 33% респонденты соглашались на сексуальные действия под эмоциональным давлением, в 29% — находясь в состоянии опьянения, а 5% признались, что их заставили силой или угрозами причинить вред. Все респонденты описывали пережитый опыт в негативных чертах.

Наиболее распространенной формой виктимизации оказались ласки интимного характера. За ними следовали вагинальный секс, поцелуи, оральный и анальный секс.

По словам ученых, их выводы показывают, что сексуальные домогательства негативно сказываются на душевном состоянии людей вне зависимости от их пола и пола того, кто посягает на их сексуальную свободу.

Ранее психологи выяснили, почему мужчины домогаются коллег на работе.

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