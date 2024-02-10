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Ученые предупредили о риске замерзания Европы из-за остановки течений в Атлантике

SciAdv: коллапс течений в Атлантическом океане может охладить Европу на 15°C

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unsplash.com

Внезапная остановка течений Атлантического океана способна вызвать резкое похолодание на значительной части Европы, и этот сценарий ближе, чем кажется. К такому выводу пришли ученые из Утрехтского университета в Нидерландах. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Речь идет о системе течений, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ). АМОЦ остается одной из ключевых климатических сил Земли.

По словам ученых, моделирование показало, что ключевым фактором в изменении динамики АМОЦ служит движение вод вокруг южной оконечности Африки. Исследование показало, что циркуляция замедляется, хотя речь пока не идет о полной остановке. Это происходит из-за поступления пресной воды от тающих льдов Арктики.

«Мы приближаемся к коллапсу, но мы не уверены, когда именно он может произойти. Надвигается переломный момент», — отметил ведущий автор исследования, климатолог Рене ван Вестен.

Остановка циркуляции приведет к тому, что средние температуры на северо-западе Европы в течение нескольких десятилетий понизятся от 5 до 15°C. При этом в Южном полушарии станет еще теплее, что изменит глобальный характер выпадения осадков и скажется на бассейне реки Амазонки.

Ранее ученые допустили похолодание во второй половине 2024 года из-за ослабления климатического феномена Эль-Ниньо.

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