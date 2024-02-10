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Синоптики назвали вероятность глобального похолодания в 2024 году

Reuters: к середине 2024 года феномен Эль-Ниньо ослабеет с вероятностью 55%

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Вторая половина 2024 года может стать необычайно прохладной из-за отступления глобального климатического феномена Эль-Ниньо, вызывающего потепление Тихого океана. Ему на смену идет противоположная фаза Ла-Нинья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Центр прогнозирования климата Национальной метеорологической службы США.

По данным синоптиков, нынешний Эль-Ниньо, вероятно, ослабеет в апреле-июле этого года. Вероятность такого сценария составляет 55%.

«Несмотря на то, что прогнозы, сделанные на весенний сезон, как правило, менее надежны, существует историческая тенденция, когда Ла-Нинья следует за сильным проявлением Эль-Ниньо», — уточнили в Центре прогнозирования климата.

Феномен Эль-Ниньо связан с колебаниями температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Он оказывает заметное влияние на климат: количество осадков, атмосферное давление и другие факторы. В прошлом году пик явления пришелся на декабрь, однако его последствия могут влиять на глобальный климат еще в течение нескольких месяцев.

Ла-Нинья и Эль-Ниньо сменяют друг друга каждые несколько лет, образуя цикл, известный как «Южная осцилляция» или «Южное колебание».

Ранее россиянам рассказали, как можно заработать на феномене Эль-Ниньо.

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