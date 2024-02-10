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Космический телескоп «Хаббл» запечатлел редкое «ожерелье» из дюжины галактик

NASA: обнаружено необычное скопление из 12 галактик, похожее на нить жемчуга

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NASA/ESA/STScI/Jayanne English (University of Manitoba)

Группа астрономов под руководством специалистов из колледжа Рэндольф-Мейкон в штате Вирджиния с помощью космического телескопа «Хаббл» открыла скопление из 12 молодых галактик, сцепленных друг с другом подобно жемчужному ожерелью. Исследование опубликовано на официальном сайте NASA.

По словам ученых, спиральные галактики держатся друг за друга за счет своих рукавов, которые могут простираться на многие тысячи световых лет.

Поскольку спиральные рукава наполнены газом и пылью, при вытяжении в так называемые приливные хвосты эти вещества перемешиваются, образуя новые звезды.

Команде удалось идентифицировать 425 новых звездных скоплений. В каждом из них содержится около миллиона голубых светил, ярко сияющих в ультрафиолетовом диапазоне.

По словам астрономов, обнаруженная структура очень необычна. Возраст галактик не превышает 10 млн лет, хотя скопления такого типа были характерны для времен молодой Вселенной. Это значит, что галактическое «ожерелье» можно использовать для изучения космических процессов, происходивших много миллиардов лет назад.

Ранее космический телескоп «Хаббл» приостановил работу из-за поломки.

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