В Эквадоре декриминализовали эвтаназию

Эквадор декриминализовал эвтаназию, став второй латиноамериканской страной, позволяющей разрешить процедуру в ответ на иск, поданный человеком на терминальной стадии заболевания. Об этом сообщает AFP.

Наказание за убийство «не может быть применено к врачу, который выполняет активную процедуру эвтаназии, чтобы сохранить права на достойную жизнь», — говорится в решении конституционного суда Эквадора.

За решение проголосовали семь из девяти судей. Оно было принято после того, как в августе подала иск Паола Ролдан — женщина, страдающая боковым амиотрофическим склерозом. При этом заболевании у пациента постепенно парализуются все мышцы, а также возникают трудности с дыханием и глотанием. Ранее проводившим врачам эвтаназию грозило от 10 до 13 лет тюрьмы.

В 1997 году декриминализировала эвтаназию Колумбия. Законодатели в Уругвае и Чили в настоящее время также обсуждают эту проблему. Кроме того, в Мексике существует закон, который позволяет пациенту или его семье отказаться от поддержки жизнеобеспечения.

Ранее ученые нашли способ снизить риск саркопении у пожилых более чем в девять раз.