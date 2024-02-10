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Ученые создали средство для увеличения силы мышц и их регенерации

eLife: смягчающее воспаление вещество улучшило восстановление поврежденных мышц

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Вещество Марезин 1 восстановило поврежденные мышцы животных и увеличило их силу. Это показало исследование, опубликованное в журнале eLife.

После хирургических вмешательств и травм часто наблюдается потеря мышечной массы. Этот процесс сопровождается воспалением и рубцеванием (фиброзом), то есть замещением мышечной ткани на соединительную, которая не может сокращаться. В новом исследовании биологи изучили молекулы, которые участвуют в этом замещении.

Авторы сосредоточились на липидных медиаторах воспаления, которые частично отвечают за воспалительные реакции иммунитета. Оказалось, что липидный медиатор Марезин 1 при введении в искусственно поврежденную мышцу уменьшает количество иммунных клеток нейтрофилов и макрофагов. Это указывает на смягчение воспаления. Кроме того, у мышей, на которых провели этот эксперимент, увеличилась мышечная сила.

Результаты исследования подчеркивают роль липидных медиаторов в регуляции воспаления и могут лечь в основу первого эффективного метода борьбы с острой потерей мышечной массы.

Ранее ученые нашли способ снизить риск саркопении у пожилых более чем в девять раз.

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