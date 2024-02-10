Названа музыкальная привычка, характерная для пожилых с хорошим здоровьем

Ученые из Мичиганского университета провели опрос 2657 людей старшего возраста, который показал, что музыка благотворно влияет хотя бы на один аспект жизни 98%. Частое просушивания музыки было связано с лучшим физический здоровьем. Об этом сообщает MedicalXpress.

Три четверти опрошенных в возрасте от 50 до 80 лет сообщили, что музыка помогает им снять стресс или расслабиться. Практически все (98%) заявили, что занятия музыкой приносят им пользу по крайней мере в одном аспекте, связанном со здоровьем.

41% заявили, что за последний год они лично посещали живые музыкальные выступления как минимум несколько раз. В основном этом были люди с более высокими доходами и уровнем образования.

Те, кто сообщил об удовлетворительном или плохом физическом здоровье, а также те, кто чувствовали себя изолированными, реже слушали музыку, чем более здоровые и счастливые люди.

Ученые отметили, что музыка положительно влияет на здоровье людей: она способна снижать артериальное давление и смягчать симптомы депрессии.

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