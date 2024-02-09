Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Слоны, лоси и другие крупные травоядные оказались критически важны для сохранения природы

NEE: мегафауна помогает сохранять разнообразие видов в природе

close
100%
Shutterstock

Международная группа ученых под руководством специалистов из Орхусского университета в Дании проанализировала роль травоядной мегафауны в экологических системах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Под мегафауной в современном значении понимают слонов, лосей и других животных весом от 45 килограммов и более.

Ученые проанализировали 297 уже существующих научных работ и выяснили, что дикие сообщества крупных травоядных играют комплексную роль в поддержании биологического разнообразия лесов и других природных зон счет увеличения структурной изменчивости растительности.

Проще говоря, большие звери способны поедать высокие и жесткие растения, которые не по зубам их более мелким сородичам, создавая таким образом пространство для процветания других видов флоры. Они также ломают деревья и вытаптывают травяной покров.

«Крупные травоядные животные могут поедать пищу более низкого качества, такую ​​как ветки и стебли, что может привести к пропорционально большему воздействию на доминирующие виды растений и, таким образом, дать менее конкурентоспособным растениям больше шансов в борьбе за солнечный свет и пространство», — объяснил старший авторы исследования Эрик Лундгрен.

Исследователи подчеркнули, что для поддержания здоровья экосистем людям необходимо не только защищать существующих диких крупных животных, но и способствовать восстановлению их популяций в местах, где экологическая ниша мегафауны остается незаполненной.

Ранее ученые выяснили, почему изолированные заповедники не могут эффективно защитить популяцию слонов, несмотря на охрану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами