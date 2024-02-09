Чай способен замедлить старение, выяснили ученые

Ученые из Сычуаньского университета в Китае обнаружили, что регулярное потребление чая способно помочь замедлить процесс старения организма благодаря особым соединениям, полифенолам, входящим в его состав. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet.

Исследователи проанализировали данные около восьми тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет. Также в научную работу были включены данные шести тысяч британских добровольцев, возраст которых составлял от 37 до 73 лет. Ученые собрали информацию о пищевых привычках участников и попросили сообщить о том, сколько чая обычно употребляют добровольцы.

Исследователи также зафиксировали показатели артериального давления участников, уровень холестерина в их крови и процент жира в организме. Эти данные были использованы учеными для оценки биологического возраста испытуемых.

Выяснилось, что регулярное употребление чая было связано со снижением темпов биологического старения организма. Отмечается, что антивозрастной эффект чаю придают полифенолы — особые растительные соединения. Они обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием (могут защищать клетки организма от повреждения особыми формами кислорода).

Уточняется, что достаточно ежедневно употреблять три чашки напитка, чтобы замедлить процесс биологического старения.

Ранее дерматолог назвал главную причину неэффективности антивозрастной косметики.