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Российские ученые описали невидимые астероиды, способные вызвать землетрясение

В ИЯИ описали астероиды из темной материи, способные вызвать землетрясение

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Pixabay

Частицы легкой темной материи способны формировать подобия астероидов, которые при проходе сквозь Землю вызовут землетрясение. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Институте ядерных исследований РАН (ИЯИ).

Темная материя — это субстанция, способная лишь к гравитационному взаимодействию и невидимая для любых телескопов. Физики-теоретики пытаются предсказать, из каких частиц она состоит и каковы их свойства. Несколько лет назад отечественные ученые провели компьютерное моделирование и выяснили, что частицы легкой темной материи определенного типа потенциально могут образовывать крупные объекты.

«В статье 2018 года мы доказали лишь сам факт, что темная материя должна сливаться в капли. Это было мало кому интересно, поскольку астрономы не могут обнаружить столь малые объекты. Однако в недавних исследованиях мы выяснили, что капли растут, засасывая летающую вокруг темную материю, и их масса может достичь массы астероида. Можно назвать выросшую каплю бозе-астероидом, хотя это мой авторский термин, который нельзя считать научным. Диаметр такого тела получается около 100 км», — рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Левков, старший научный сотрудник ИЯИ и один из авторов исследования.

Этот астероид должен быть невидимым и неосязаемым, поскольку темная материя почти не взаимодействует со светом, как и в целом с обычным веществом. В случае, если траектория подобного астероида пересечется с Землей, он пройдет сквозь нее, не оставив кратера.

Однако это не значит, что люди не заметят его присутствие. Масса такого тела из темной материи сравнима с массой крупных обычных астероидов. Следовательно, их гравитации будет достаточно, чтобы при проходе сквозь Землю (или вплотную к ней) вызвать землетрясение, — подобно тому, как лунное тяготение вызывает приливы и отливы.

Подробнее о работе российских ученых, которая может перевернуть теоретическую физику, можно прочитать в материале «Газеты.Ru».

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