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Стало известно, какие опасные осложнения беременности может вызвать коронавирус

СТI: коронавирус может вызывать опасное повышение давления у беременных

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Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что коронавирусная инфекция может спать причиной развития преэклампсии — опасного для матери и ребенка повышения кровяного давления у беременных женщин. Результаты опубликованы в журнале Clinical and Translational Immunology.

Команда ученых провела исследование, в ходе которого сравнивались ткани плаценты невакцинированных женщин, у которых положительный результат теста на SARS-CoV-2 был получен в течение 15 дней до родов, и тех, кто не был вакцинирован и инфицирован вирусом.

Используя метод цифрового пространственного профилирования (основанного на визуализации клеток), ученые обнаружили, что коронавирус может нарушать функцию плаценты, изменяя геномную архитектуру клеток, критически важных для кровоснабжения и обеспечения питательными веществами детей.

Также была обнаружена тесная между COVID-19 и преэклампсией, тяжелым распространенным осложнением беременности, которое представляет собой опасное для матери и ребенка повышение кровяного давления. Ученые идентифицировали в плаценте молекулы, которые могут стать объектами будущих исследований, направленных на понимание механизмов, лежащих в основе этой связи.

Ранее стало известно, почему продукты быстрого приготовления опасны для беременных женщин.

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