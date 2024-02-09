Ученые обнаружили, что один тип рака легких может трансформироваться в другой

Ученые из медицинского колледжа Уайл Корнелл в США обнаружили, что опухоли легких, называемые аденокарциномами, иногда реагируют на первоначально эффективное лечение, трансформируясь в гораздо более агрессивный мелкоклеточный рак легкого. Результаты опубликованы в журнале Science.

Процесс перехода легких аденокарциномы легких в агрессивный мелкоклеточный рак называется гистологической трансформацией. В своем исследовании ученые сосредоточились на выявлении механизмов, лежащих в основе этого процесса. Для этого они провели ряд экспериментов на лабораторных мышах с раком легких.

Ученые объяснили, что агрессивный мелкоклеточный рак легких чаще всего встречается у заядлых курильщиков. Однако он также часто развивается у значительного числа пациентов с аденокарциномами легких после лечения препаратами, нацеленными на белок, называемый рецептором эпидермального фактора роста (EGFR). Этот белок способствует разрастанию опухолей. Известно, что мелкоклеточный рак легких не поддается лечению блокаторами EGFR.

Результаты экспериментов на мышах показали, что такая трансформация связана с эпителиальными клетками, которые выстилают воздушные мешочки легких. Ученые обнаружили, что этот тип клеток не обладает устойчивостью к превращению в раковые при воздействии онкогена EGFR. Онокоген — это ген, продукт экспрессии которого может стимулировать образование злокачественной опухоли.

Активация EGFR и другого онкогена, Myc, была связана с превращением эпителиальных и нейроэндокринных клеток в раковые соответственно. Однако EGFR не влиял на изменение типа нейроэндокринных клеток, а Myc — эпителиальных.

Ученые предположили, что онкоген в неправильном типе клеток «не действует как онкоген». Они подчеркнули необходимость разработки новых лекарств, направленных на подавление активности конкретных онкогенов.

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