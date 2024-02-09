Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, как головной мозг контролирует чувство направления

Nature: за способность ориентироваться на местности отвечают особые нейроны

close
100%
Freepik.com

Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что три отдельные группы нейронов обеспечивают связь между «внутренним компасом» мозга и его управляющими областями у плодовых мушек. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

У людей и животных есть «внутренний компас», состоящий из клеток мозга, которые используют внутреннюю и внешнюю информацию для выработки чувства направления. Ученые стремились понять, как этот «компас» функционально связан с управляющими системами мозга, отвечающими за память и внимание.

Несмотря на свои небольшие размеры, плодовые мушки обладают сложным мозгом и поведением. Ученые выбрали их для исследования, потому что полученные результаты могут быть схожими и в отношении людей.

Предыдущие исследования показали, что когда насекомые ходят, особые клетки, определяющие положение головы, активно отслеживают их движения, такие как повороты направо или налево. Изучив электрическую схему каждого нейронного соединения в мозге мушек, ученые выяснили, что коррекция курса движения осуществляется тремя отдельными группами нейронов. Нейроны из первой и второй группы побуждают к движению вправо или влево, а из третьей — к полному развороту.

Ученые отметили, что их открытие позволяет приблизиться к пониманию того, как человеческий мозг хранит и обрабатывает информацию.

Ранее новосибирские ученые создали мини-мозги для изучения мышления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами