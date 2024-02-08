Ветеринары научились быстро выявлять у собак опасный рак на ранней стадии

Группа американских ветеринаров их Политехнического университета Виргинии и других научных учреждений разработала метод быстрой диагностики одного из распространенных видов рака, поражающего собак — лимфомы. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Veterinary Science (FVS).

Предыдущие наблюдения показали, что почти у половины собак старше 10 лет развиваются онкологические заболевания. Поэтому ранний скрининг остается важной мерой предосторожности для владельцев питомцев.

Сегодня существует три геномных анализа, позволяющих найти раковые белки, однако все они требуют забора крови у животного.

Исследователи создали новый метод, основанный на изучении образцов мочи с помощью рамановской спектроскопии. Этот способ позволяет обнаруживать в биоматериале уникальные структуры, присущие новообразованиям, своего рода «отпечатки пальцев» опухолей.

По словам авторов разработки, точность нового анализа превышает 90%, в то время как более дорогое и длительное изучение крови в лаборатории имеет лишь 60% точности.

Команда надеется, что их метод позволит не только находить рак на ранних стадиях, но и оценивать реакцию собаки на лечение, а также прогнозировать рецидивы болезни. Ветеринары рассчитывают адаптировать созданный ими способ для диагностики других животных.

Ранее ученые выяснили, что пассивное курение может стать причиной рака носа у собак.