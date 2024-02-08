Врач объяснил, почему пожилые люди часто мерзнут

Возрастное ухудшение терморегуляции, сахарный диабет и атеросклероз приводят к чувствительности пожилых людей к низким температурам. Справиться с этим помогают простые правила. Об этом «Вестям Подмосковья» рассказал врач-гериатр РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Изюмов.

На чувствительность к холоду влияют возрастные изменения процессов терморегуляции и снижение чувствительности некоторых участков тела, объяснил Изюмов. Негативно сказываются и хронические заболевания: сахарный диабет (из-за снижения чувствительности ног) и атеросклероз (из-за нарушения кровоснабжения).

Однако не следует отказываться от прогулок из-за боязни замерзнуть. Вместо этого следует придерживаться принципа многослойности в одежде, а также приобрести термобелье и запасные перчатки, — на случай, если одна пара промокнет от снега.

Гулять на голодный желудок не следует. Важно следить, чтобы в рационе было достаточно белка и сложных углеводов — с их помощью организм будет постепенно насыщаться энергией. Можно взять с собой на прогулку теплый чай или воду в термосе. Врач предостерег от согревания алкоголем: он дает ложное ощущение согревания. В результате человек может незаметно переохладиться или получить обморожение.

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