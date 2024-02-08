Перечислены расстройства психики, связанные с деменцией

Расстройства биполярного спектра, депрессия, тревога и алкоголизм связаны с увеличением риска развития деменции. К таким выводам пришли ученые из института медицинских исследований Файнштейна в США. Результатами они поделились в журнале eBioMedicine.

В исследовании приняли участие 502408 человек в возрасте от 37 до 69 лет. Ученые собрали информацию о состоянии психического и физического здоровья участников, определили наличие у них вредных привычек, а также зафиксировали уровни дохода и образования. Исследователи стремились выяснить, какие психические расстройства могут повышать риск развития деменции.

В общей сложности 94237 человек страдали расстройствами психики. В течение периода наблюдения за участниками у 2519 из них развилась деменция. Среди здоровых людей этим заболеванием впоследствии стали страдать 6833 человека.

Оказалось, что наличие психических расстройств действительно коррелирует с ухудшением когнитивных способностей. Ученые подсчитали, что расстройства биполярного спектра были связаны с почти четырехкратным риском развития деменции. Депрессивные расстройства повышали риск развития этого заболевания почти в два раза, а тревожные — на 49%. Кроме того, существенным фактором риска появления деменции было чрезмерное употребление алкоголя.

Ученые также отметили, что связанные с деменцией расстройства психики у лиц моложе 40 лет представляют большую опасность, чем в пожилом возрасте. Они надеются, что дальнейшее изучение общих причин психических расстройств и деменции может помочь разработать соответствующие методы терапии.

Ранее нейробиологи обнаружили в мозге нераскрытый потенциал для борьбы с деменцией.