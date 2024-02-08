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Запахи могут влиять на скорость принятия решений, показало исследование

СB: запахи стимулируют клетки мозга, связанные с быстрым принятием решений

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Исследователи из университета штата Колорадо обнаружили, что запахи стимулируют определенные клетки мозга, которые могут влиять на скорость принятия решений. Результаты опубликованы в Current Biology (СВ).

В исследовании участвовали лабораторные мыши. Они должны были подойти к устройству, представляющему собой установку с двумя кранами. Из одного текла подслащенная вода с фруктовым запахом, а из другого — минеральное масло.

Ученые распыляли фруктовый аромат в месте нахождения мышей и подавали в емкость сладкую воду. Мыши, слизывая с носика емкости угощение, связывали между собой факт наличия запаха и появления доступа к сладкой воде. Но когда из носика выделялось минеральное масло, грызуны не бежали к кормушке.

Исследователи обратили внимание, что грызуны быстро поняли, когда не стоит подбегать к кормушке. Они предположили, что при улавливании фруктового аромата и его продвижении по обонятельной луковице (нервной структуре переднего мозга позвоночных, участвующей в обонянии) происходила стимуляция особых клеток гиппокампа. Эта часть мозга участвует в механизмах формирования эмоций и трансформации кратковременной памяти в долговременную.

Также выяснилось, что чем сильнее стимулировались клетки, тем быстрее мыши ориентировались. Ученые подчеркнули, что их открытие расширяет спектр уже имеющихся знаний о том, что участвует в процессе принятия решений в мозге. В частности, речь идет о быстрых решениях, которые принимаются постоянно.

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