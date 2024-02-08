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В России создан чат-бот для индивидуального подбора терапии пациентам с психическими расстройствами

В Первом МГМУ создали чат-бот для подбора терапии людям с психическими болезнями

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Команда врачей, студентов и IT-специалистов цифровой кафедры Сеченовского Университета Минздрава РФ работают над созданием чат-бота для людей с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Бот будет помогать врачам подбирать персонифицированную терапию для пациентов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Большинство существующих сегодня чат-ботов ориентированы на сбор анамнеза и диагностику состояния пациента перед приемом врача, объяснила «Газете.Ru» автор проекта Елизавета Исакулян.

«Разрабатываемый бот сфокусирован именно на практической стороне лечения, включая как психиатрическую, так и психотерапевтическую терапию, также он будет учитывать личностные характеристики пациента и передовые данные о лечении психических расстройств и расстройств поведения. Еще проект включает разработку алгоритмов для учета прошлого опыта и эффекта от приема препаратов», — добавила разработчик.

Как отметил руководитель цифровой кафедры Первого МГМУ Константин Кошечкин, чат-бот также будет учитывать стандарты и клинические рекомендации и на их основе помогать подбирать более точное лечение.

По словам специалистов, чат-бот поможет решить такие проблемы, как необоснованное назначение лекарств, отсутствие учета прошлого опыта и эффекта от приема препаратов, а также недостаток времени у врачей.

В дальнейшем команда разработчиков планирует улучшить функционал чат-бота для более широкого применения в медицинской практике. Например, для использования в медицинской информационной системе или для создания системы поддержки принятия врачебных решений.

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