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Онколог перечислил симптомы одной из самых распространенных женских опухолей

Онколог Иванов: изменение цикла и боль внизу живота указывают на рак эндометрия

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Изменение продолжительности или тяжести цикла, кровотечения между менструациями или после наступления менопаузы, а также боль в области таза или внизу живота могут указывать на рак эндометрия у женщин. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов.

Рак эндометрия — одна из самых распространенных злокачественных опухолей женских половых органов, которая развивается из клеток внутреннего слоя матки. В основном раком эндометрия заболевают женщины в постменопаузе: более 90 % случаев диагностируются после 50 лет. Чаще всего болезнь встречается среди пациенток в возрасте 65-69 лет», — отметил онколог.

По словам специалиста, около 5% случаев рака эндометрия имеют наследственный характер. Помимо генетической предрасположенности, на заболеваемость влияют сахарный диабет, раннее начало и позднее прекращение менструаций (до 10-12 и после 55 лет), синдром поликистозных яичников и монотерапия эстрогенами (более пяти лет) и частый прием гормональных препаратов.

«Также на риски развития рака влияют лишний вес и ожирение. Ожирение является одним из основных факторов риска. Жировая ткань преобразует в эстрогены другие гормоны — андрогены. Если уровень эстрогенов значительно повышен, то риск развития опухолей эндометрия также увеличивается. Получается, чем больше жировой ткани, тем выше вероятность заболеть раком эндометрия», — заключил специалист.

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