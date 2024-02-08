Ученые предложили мужчинам тренировать эрекцию для защиты от импотенции

Регулярная эрекция может быть важна для поддержания эректильной функции. Это показало исследование на мышах, опубликованное в журнале Science.

В новом исследовании ученые показали, что клетки соединительной ткани (фибробласты) поглощают вещество норадреналин. Это приводит к расширению кровеносных сосудов в половом члене и возникновению эрекции. При этом больше фибробластов было у самцов мышей с регулярной эрекцией. Кроме того, число этих клеток снижалось с возрастом.

«Фибробласты — самые распространенные клетки в половом члене как у мышей, так и у людей, но в исследованиях ими пренебрегали», — отметил старший научный сотрудник отдела клеточной и молекулярной биологии Каролинского института, возглавлявший исследование, Кристиан Гёриц.

Ученые предполагают, что люди могут улучшить эректильную функцию, регулярно испытывая эрекцию. Однако эта гипотеза требует подтверждения в будущих исследованиях.

«Основные механизмы эрекции очень схожи у всех млекопитающих в отношении анатомии, клеточной структуры и так далее. Однако есть одно различие между людьми и большинством млекопитающих — у них в пенисе есть кость. Это означает, что эффективная регуляция кровотока, вероятно, еще более важна для репродукции человека», — объяснил Гёриц.

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