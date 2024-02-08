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Назван возраст, в котором поздно проверяться на рак простаты

AIM: после 76 лет проверка на рак простаты несет больше вреда, чем пользы

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Большинству пожилых мужчин не нужны проверки на рак простаты, если у них отсутствуют симптомы. Об этом сообщают авторы исследования, опубликованного в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

В большинстве случаев рак простаты развивается медленно и часто не требует никакого лечения. Поэтому, считают авторы нового исследования, скрининг этого заболевания у мужчин в возрасте 76 лет и старше несет больше вреда, чем пользы. Хирургическое или радиационное лечение может вызвать недержание мочи, ректальное кровотечение и нарушение сексуальной функции. Эти последствия значительно снижают качество жизни пожилых людей, которые в противном случае могли бы жить дальше с бессимптомным раком простаты.

«Если мужчина не собирается жить еще 10 или 15 лет из-за его возраста, вы не спасли бы его жизнь от рака простаты скринингом, но вы подвергаете его потенциальному риску, связанному с лечением», — отметили авторы.

Однако решение о проверке на рак простаты в каждом конкретном случае должно приниматься индивидуально, после обсуждения рисков и пользы пациентом и врачом.

Что подходит для 68-летнего мужчины, может быть бесполезным или вредным для человека в 75 или 85 лет. По этой причине не рекомендуется рутинное тестирование женщин 65 лет и старше на инфекции мочевыводящих путей, если они не испытывают никаких симптомов: прием антибиотиков для борьбы с микробами может вызывать аллергические реакции и диарею. Также они способствуют появлению устойчивых к антибиотикам бактерий, которые могут вызвать тяжелые инфекции в будущем.

Аналогично, выявление сахарного диабета в пожилом возрасте и лечение инсулином или другими препаратами повышает риск опасного снижения уровня сахара в крови. Поэтому многие ученые сомневаются в целесообразности скрининга диабета у пожилых людей.

Ранее врачи рассказали, что рак простаты низкого риска часто не требует лечения.

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