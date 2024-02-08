Ученые выявили новый тип клеток, «запоминающий» аллергены

Ученые из Макмастерского университета в Канаде выявили особую молекулу MBC2, которая может «запоминать» антигены, на которые ранее возникала аллергическая реакция, и вырабатывать против них антитела. Результаты исследования опубликованы в Science Translational Medicine.

Новая молекула MBC2 относится к типу B-лимфоцитов и является своеобразным маркером аллергенов. Ученые выяснили, что благодаря клеткам этого типа организм может фиксировать определенный паттерн активности (выработку антител) при воздействии антигена.

Чтобы выявить эту молекулу, исследователи создали флуоресцентные (способные светиться) молекулы-метки из аллергенов березовой пыльцы и арахиса. После имитации аллергической реакции у людей стало ясно, что в организме аллергиков молекул MBC2 намного больше, чем у тех, у кого не проявляются подобные реакции.

Ученые отметили, что открытие MBC2 служит первым шагом к улучшенному понимаю исследователями механизмов возникновения аллергии и способствует созданию новых терапевтических средств, способных устранять MBC2.

Ранее дерматолог рассказала о признаках наследственной холодовой крапивницы.