проект

>

Ученые выявили новый тип клеток, «запоминающий» аллергены

STM: особый тип иммунных клеток может хранить информацию об аллергенах

close
100%
Freepik.com

Ученые из Макмастерского университета в Канаде выявили особую молекулу MBC2, которая может «запоминать» антигены, на которые ранее возникала аллергическая реакция, и вырабатывать против них антитела. Результаты исследования опубликованы в Science Translational Medicine.

Новая молекула MBC2 относится к типу B-лимфоцитов и является своеобразным маркером аллергенов. Ученые выяснили, что благодаря клеткам этого типа организм может фиксировать определенный паттерн активности (выработку антител) при воздействии антигена.

Чтобы выявить эту молекулу, исследователи создали флуоресцентные (способные светиться) молекулы-метки из аллергенов березовой пыльцы и арахиса. После имитации аллергической реакции у людей стало ясно, что в организме аллергиков молекул MBC2 намного больше, чем у тех, у кого не проявляются подобные реакции.

Ученые отметили, что открытие MBC2 служит первым шагом к улучшенному понимаю исследователями механизмов возникновения аллергии и способствует созданию новых терапевтических средств, способных устранять MBC2.

Ранее дерматолог рассказала о признаках наследственной холодовой крапивницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами