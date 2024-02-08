Ученый рассказал, почему молодые люди стали чаще болеть раком

Воздействие окружающей среды и особенности внутриутробного и младенческого развития могут повышать заболеваемость молодых людей раком. Об этом Harvard Gazette рассказала адъюнкт-профессор медицины Гарвардской медицинской школы и директор-основатель центра исследований колоректального рака Даны-Фарбер доктор Кимми Нг (Kimmie Ng).

Врач рассказала, что среди мужчин моложе 50 лет колоректальный рак в настоящее время является ведущей причиной летальных исходов. На втором месте опухоли центральной нервной системы и легких. У женщин моложе 50 рак кишечника сейчас занимает вторую строчку летальности. Эксперт отметила, что сейчас у людей моложе 50 лет во всем мире наблюдается рост заболеваемости раком этих типов.

Исследователь объяснила, что точно неизвестно, связан ли рост заболеваемости раком (в частности колоректальным) с диетой и образом жизни молодых людей. Она отметила, что в связи с трендом на здоровый образ жизни многие люди стараются правильно питаться и заниматься спортом.

Также профессор отметила, что какое-то пока не выявленное воздействие окружающей среды в раннем возрасте связано с увеличением числа болеющих раком. Возможно, это воздействие проявляется внутриутробно, в младенчестве или в раннем детстве. Об этом свидетельствуют результаты исследований, согласно которым нахождение на грудном вскармливании в младенчестве приводит к увеличению риска развития колоректального рака.

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