проект

>

Ученые разработали новый метод лечения болезни Альцгеймера

JCI: восстановление соединений между нейронами улучшает когнитивные навыки

close
100%
Depositphotos

Ученые из института Бака по исследованию старения (США) обратили вспять потерю памяти у мышей с болезнью Альцгеймера, восстановив поврежденные синапсы (места контакта нейронов). Результаты опубликованы в The Journal of Clinical Investigation (JCI).

Большинство исследований, направленных на выявление новых методов лечения болезни Альцгеймера, сосредоточены на снижении содержания токсичных белков, таких как тау и бета-амилоид. Они накапливаются в мозге по мере прогрессирования заболевания. В своей работе ученые из США нашли способ восстановить уже имеющиеся повреждения.

Они обнаружили, что более низкое содержание особого белка KIBRA в головном мозге может способствовать развитию болезни Альцгеймера. Эксперимент с участием лабораторных мышей показал, что повышение концентрации этого белка в мозге мышей с болезнью Альцгеймера может обратить вспять ухудшение памяти. Дело в том, что KIBRA обладает способностью восстанавливать пластичность и устойчивость синапсов — мест контакта между двумя нейронами.

Также отмечается, что повышение уровней KIBRA у мышей не устраняло накопления токсичных белков в мозге. Ученые предположили, что потенциальные методы терапии, основанные на воздействии KIBRA, могут в будущем быть использованы в комбинации с другими способами лечения болезни Альцгеймера для достижения лучшего результата.

Ранее нейробиологи обнаружили в мозге нераскрытый потенциал для борьбы с деменцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами