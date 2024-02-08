Лекарства против эректильной дисфункции могут снижать риск болезни Альцгеймера

Препараты, используемые для лечения эректильной дисфункции, также могут быть связаны со снижением риска болезни Альцгеймера. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neurology.

В новом исследовании участвовали 269 тысяч мужчин со средним возрастом 59 лет, которым была недавно диагностирована эректильная дисфункция. У них не было никаких проблем с памятью или мышлением в начале исследования. За ними следили в среднем в течение пяти лет. У 55% был рецепт на лекарство от эректильной дисфункции.

Во время исследования 11 тысяч развилась болезнь Альцгеймера. С поправкой на возраст, статус курения и потребление алкоголя, у людей, которые принимали препараты от эректильной дисфункции, болезнь Альцгеймера встречалась на 18% реже. Эта связь была сильнее всего у тех, кто получил больше всего рецептов на эти лекарства.

Лекарства от эректильной дисфункции работают, расширяя кровеносные сосудов. Из-за этой способности изначально они были разработаны для лечения высокого кровяного давления.

Ученые отметили, что их работа не доказывает, что средства от эректильной дисфункции защищают от болезни Альцгеймера. Они призвали провести рандомизированные исследования с участием как женщин, так и мужчин.

Ранее ученые назвали вакцину, которая может защитить от удаления полового члена.