Особый вирус может повышать риск летального исхода от инсульта у женщин в 6 раз

У женщин, зараженных вирусом папилломы человека (ВПЧ), в четыре раза выше риска летального исхода, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это показало исследование, опубликованное в European Heart Journal (EHJ).

ВПЧ — распространенная инфекция, передающаяся половым путем. Штаммы высокого риска ВПЧ отвечают практически за все случаи рака шейки матки. Предыдущие исследования показали, что ВПЧ может также способствовать образованию бляшек в артериях.

В новой работе проанализировали данные 163 тысяч молодых корейских женщин среднего возраста, у которых не было сердечно-сосудистых заболеваний в начале исследования. Их проверили на 13 наиболее опасных штаммов ВПЧ. Затем они раз в один-два года приходили на прием к врачу в среднем в течение восьми с половиной лет.

Риск летального исхода был в целом низким: 9,1 случаев на 100 тысяч человек, что было ожидаемым результатом для молодых здоровых женщин. Однако у зараженных штаммом ВПЧ высокого риска почти в четыре раза чаще встречалось сужение артерий, в 3,74 раза чаще — летальные исходы, связанные с сердечными заболеваниями и почти в шесть раз был выше риск летального исхода от инсульта по сравнению с женщинами, у которых не было инфекции ВПЧ высокого риска. Особенно уязвимы были женщины с ВПЧ и ожирением.

Ученые считают, что связь между сердечно-сосудистым здоровьем и ВПЧ объясняется способностью вируса усиливать воспаление в организме. Они предполагают, что аналогичные последствия возможны и для мужчин, но доказать это могут лишь дополнительные исследования.

«Несмотря на выдающиеся достижения в борьбе с хорошо известными факторами риска сердечных заболеваний, включающими курение, высокий уровень холестерина, гипертонию и диабет, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной летальных исходов. Интересно, что традиционные факторы риска не объясняют все случаи сердечных заболеваний: около 20% приходятся на людей, у которых нет этих проблем. Это подчеркивает необходимость исследования других управляемых факторов риска», — отметили авторы.

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