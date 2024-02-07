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Ученые выяснили, что спортивные травмы головы могут серьезно повредить сердцу

The Conversation: у 20% пациентов сотрясение мозга нарушает сердечный ритм

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Канадские ученые из Реджайнского университета установили, что черепно-мозговые травмы не только представляют непосредственную опасность для жизни человека, но и могут стать причиной осложнений в работе сердца. Исследование опубликовано научным изданием The Conversation.

По словам специалистов, удары по голове, которые можно получить во время занятий контактными видами спорта или просто по неосторожности, переводят организм в стрессовый режим, что сказывается на ритме сердцебиения.

Каждый удар сердца состоит из фазы сокращения мышцы (систолы) и фазы расслабления (диастолы). Сотрясение мозга может менять систолическое кровяное давление, что показали наблюдения за спортсменами после черепно-мозговых травм. При этом систолы становятся короче, а эффективность перекачки крови из сердца падает. Эффект сохраняется до пяти дней после сотрясения.

Согласно исследованию, у почти 20% пациентов с травмами головы нарушался сердечный ритм. Нагрузка на сердце вызывает общий стресс, что может усилить симптомы сотрясения. Кроме того, был зарегистрирован случай, когда лечение аномального сердцебиения помогло устранить симптомы черепно-мозговой травмы.

Исследователи отметили, что их открытие говорит о необходимости более тщательно изучить взаимосвязь между мозгом и сердцем.

Ранее ученые выяснили, что сотрясение мозга негативно влияет на психическое здоровье подростков.

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