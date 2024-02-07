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Психологи выяснили, приносят ли счастье новые отношения в позднем возрасте

JECH: новые близкие отношения в возрасте 50+ могут дать недолгий душевный подъем

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Depositphotos

Китайские ученые из Медицинского университета Чунцина выяснили, как сказывается на душевном здоровье людей в возрасте 50 лет и старше вступление в новые близкие отношения после разрыва старых. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Epidemiology and Community Health (JECH).

Специалисты проанализировали данные 228644 человек в возрасте от 50 до 70 лет, которые пережили значительные изменения в своем семейном статусе в период с 2000 по 2014 год.
Как оказалось, новые отношения после разрыва долговременной связи с другим человеком могут улучшить настроение и душевное благополучие как мужчин, так и женщин. Этот показатель удалось отследить по активности использования антидепрессантов в период сближения.

Однако выяснилось, что положительные эмоциональные эффекты от встречи нового партнера остаются временными, причем быстрее всего спад наступает у женщин.

Среди участниц исследования любое снижение использования антидепрессантов после повторного партнерства длилось недолго, причем потребление препаратов зачастую относительно быстро возвращалось к уровню, существовавшему до повторного партнерства, или даже превышало его.

Это контрастирует с общим ожиданием, что поиск нового партнера может обеспечить длительную эмоциональную поддержку и способствовать устойчивому улучшению психического здоровья, отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что женщины переносят разрыв отношений тяжелее, чем мужчины.

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