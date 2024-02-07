Российские астрономы открыли десятки новых пульсаров

Группа российских астрономов из Пущинской радиоастрономической обсерватории (ПРАО) в Московской области подвела итоге исследовательского проекта «Пущинский многолучевой поиск пульсаров» (PUMPS). Ученые открыли 39 новых пульсаров. Статья опубликована в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Пульсарами называют космические источники электромагнитного излучения различного диапазона (радиоволны, видимый свет, рентгеновские или гамма-лучи), которые приходят на Землю в виде периодических всплесков. Согласно принятой модели, пульсары представляют собой вращающиеся нейтронные звезды.

Как уточнил в своем Telegram-канале «Неземной телеграм» известный российский астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин, проект PUMPS длился 3000 дней (8,2 года). Наблюдения велись с помощью радиотелескопа с большой фазированной решеткой на частоте 111 МГц.

Продолжительность сеанса для каждого направления на небе составлял 3,5 минуты в сутки. Для поиска слабых пульсаров спектры мощности суммировались.

Ученые отметили, что некоторые из найденных объектов могут оказаться вращающимися радиотранзиентами (RRAT). Их излучение очень похоже на всплески пульсаров. Предполагается, что подобные выбросы производят нейтронные звезды с сильным магнитным полем, однако астрономы не могут объяснить произвольную частоту подобных импульсов.

Ранее астрофизики обнаружили в космосе странный сверхплотный объект, не отвечающий характеристикам ни черной дыры, ни нейтронной звезды.