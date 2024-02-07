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Курильщики старше 50 лет могут снизить риск рака легкого на 39%

JAMA: отказ от курения после 50 лет снижает риск рака легкого на 39%

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Отказ от курения может снизить риск обнаружения любого вида рака на 17%, а рака легкого — на 39-57% в зависимости от возраста, в котором человек бросил курить. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Авторы проанализировали данные почти трех миллионов людей из Южной Кореи в возрасте от 30 лет. С 2002 года все участники прошли два и более обследования в рамках национальной программы страхования здоровья. За ними наблюдали в среднем более 13 лет.

Анализ показал, что у бросивших курить риск развития всех видов рака был на 17% меньше, чем у тех, кто не избавился от вредной привычки. Наиболее выраженное снижение риска наблюдалось для рака легкого (42%), печени (27%) и кишечника (20%). При этом риск обнаружения опухоли легкого снижался быстрее, чем для остальных видов рака.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у тех, кто бросил курение в возрасте до 50 лет. При этом вероятность рака легкого уменьшалась на 57%, тогда как у бросивших курить в более позднем возрасте она падала на 39%.

Ранее вакцина против рака поджелудочной железы оказалась эффективна для 84% пациентов.

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