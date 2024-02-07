В России разработают умный голосовой тренажер для студентов-медиков

Сеченовский Университет и Яндекс заключили соглашение, в рамках которого планируют совместно развивать ИИ для медицины и фармацевтики и реализовать более 10 проектов в этом направлении. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ.

В частности специалисты планируют создать умный голосовой тренажер для студентов медицинских специальностей. Решение с применением речевых технологий будет выступать в роли пациента: студенты будут учиться правильно собирать анамнез, определять диагноз и давать рекомендации по лечению.

Также планируется развить облачную платформу биомедицинских данных, которые будут использованы в создании ИИ для лечения пациентов и создания новых лекарств, и тестировать новые подходы к созданию ИИ, применению больших языковых моделей в медицине и к работе с клиническими данными для разработки новых фармакологических препаратов.

«Благодаря технологиям машинного обучения мы находим новые методы лечения редких заболеваний, можем удаленно делать сложнейшие медицинские операции, продлеваем людям активное долголетие. Наша цель – создать принципиально новые технологии и методы лечения. Именно поэтому мы объединяем усилия с крупнейшей IT-компанией на российском рынке. Уверен, что с помощью сервисов Яндекса ученые и студенты Сеченовского Университета смогут реализовать проекты, способные вывести российское здравоохранение на новый уровень», – рассказал первый проректор Сеченовского Университета Минздрава РФ Андрей Свистунов.

В Яндексе также отметили, что уже реализовали несколько совместных проектов в области IT и медицинского образования совместно с Сеченовским Университетом. Следующий шаг — технологическое партнерство, которое поможет развивать технологии машинного обучения для прикладных задач здравоохранения.

Ранее в Первом МГМУ создали лазерную систему непрерывной визуализации кровотока мозга.