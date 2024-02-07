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Стало известно, почему рак иногда приводит к потере памяти

Cell: особый вырабатываемый раковыми опухолями белок может вызвать потерю памяти

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Ученые из университета Юты в США выяснили, что вирусоподобный белок, вырабатываемый некоторыми раковыми опухолями, может быть причиной потери памяти и проблем с мышлением. Результаты опубликованы в журнале Cell.

Расстройство, характеризующееся ослаблением когнитивных навыков и памяти у людей с раком относится к типу паранеопластического неврологического синдрома (ПНС). Известно, что оно вызывается реакцией иммунной системы на опухоль, а не самой опухолью. Память и мыслительные процессы ухудшаются, потому что аутоиммунный ответ может негативно сказываться на клетках головного и спинного мозга.

В ходе наблюдения за лабораторными мышами с раком ученым удалось выяснить, что опухоли могут продуцировать особый белок PNMA2. Отмечается, что по структуре и форме он схож с вирусами. Исследователи предположили, что из-за этого сходства иммунная система организма может ошибочно принять его за инфекционного агента и начать вырабатывать против него антитела.

Исследователи выдвинули гипотезу о том, что, если белок вырабатывается опухолью, не затрагивающей нервную систему, организм может интерпретировать это как нахождение какого-либо патогена в другом месте, к примеру, в головном мозге. Это значит, что иммунный ответ может стать аутоиммунным — нормальные клетки мозга могут потенциально будут атакованы. В связи с эти возможно появление проблем с памятью и мышлением.

При этом, когда PNMA2 вырабатывается в мозге, он может избежать запуска иммунного ответа.

Ранее ученые нашли слабое место раковой опухоли.

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