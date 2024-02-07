Ученые выявили новое опасное свойство химических веществ в пластике

Ученые из Национального института здравоохранения в США выяснили, что воздействие фталатов (химических веществ, придающих пластичность синтетическим материалам) может повышать риск преждевременных родов. Результаты опубликованы в The Lancet Planetary Health.

В исследовании использовались данные женщин, которые принимали участие в Национальной программе института здравоохранения по оценке влияния окружающей среды на состояние здоровья детей в США в период с 1998 по 2022 год.

Исследователи оценили уровни 20 метаболитов (продуктов переработки) фталатов в образцах мочи, взятых у участниц трижды на разных сроках беременности.

Затем они попытались выяснить, как связаны определенные варианты концентрации этих метаболитов в моче с весом детей участниц при рождении и временем появления их на свет. Они учли другие потенциально влияющие факторы риска преждевременных родов (роды, которые происходят в срок до 37 недель, считаются преждевременными), такие как возраст матери при рождении и этническая принадлежность.

Наиболее распространенными обнаруженными фталатами были моноэтилфталат, который используется для производства духов и мыла, и фталевая кислота (используется для изготовления полиэфирного волокна). Полиэфирное волокно используется в качестве амортизирующего и изолирующего материала в подушках, стеганых одеялах и обивке мягкой мебели. Также его применяют для изготовления бытовых принадлежностей, техники, шариковых ручек, упаковки для напитков и еды.

Оказалось, что у женщин-участниц, которые подверглись воздействию фталата под названием Ди-2-этилгексилфталат (DEHP) вероятность преждевременных родов была примерно на 45% выше, чем у женщин с самым низким уровнем метаболитов этого вещества в крови.

Основываясь на исследованиях воздействия фталатов, команда исследователей предположила, что около 56 тысяч случаев преждевременных родов в 2018 году в США году могли быть связаны с химическими веществами.

Ученые отметили, что некоторые ограничения могли повлиять на результаты исследования. Образцы мочи не могут полностью отразить уровни воздействия определенных веществ на организм. Также возможно, что женщины подвергались воздействию других типов фталатов, которые исследователи не стремились обнаружить.

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