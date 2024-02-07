Ученые объяснили, чем землянам грозит постепенное «съеживание» Луны

На Луне периодически случаются толчки – так называемые лунотрясения, из-за чего на ней и появились разломы, выяснили американские ученые. По их предположению, причиной лунотрясений может быть естественное охлаждение и сжатие Луны. На Землю возможное «съеживание» Луны никак не повлияет, заверил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт в беседе с телеканалом «360».

Поверхность Луны представляет собой цельную тектоническую плиту. По мнению ученых, по мере того, как она остывает, происходит ее сжатие, отчего и появляются разломы и наблюдаются толчки.

Все эти гипотезы будут подтверждаться непосредственно на Луне, отметил Эйсмонт. На небесном теле в ближайшее время постоянно будут находиться несколько исследовательских аппаратов, которые позволят тщательно изучить процессы возможного сжатия объекта, пояснил он.

Земле эти процессы не угрожают, заверил ученый. По его словам, съеживание Луны не вызовет заметных изменений, но исследовать это все равно необходимо.

«Это все остается в поле зрения более фундаментальной науки: понимание эволюции Земли и других планет, — объяснил он. — Вот как образовалась Луна? Сейчас большинство считают, что это кусок нашей планеты, вырванный прилетевшим небесным телом после удара о Землю. В эту гипотезу предположения американцев вполне укладываются».

Напомним, исследователи в конце января сообщили, что обнаруженные на Луне разломы потенциально опасны для астронавтов. Установление форпостов космонавтов возле групп таких разломов опасно для жизни людей и техники, так как формирование разломов связано с сейсмическими событиями на Луне.

Ранее ученые впервые сумели вырастить нут в грунте из лунной пыли.