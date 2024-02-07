Врач назвала причины повышенной жажды

Повышенная жажда может указывать на нарушения в работе гипоталамуса и гипофиза. Это заболевание называется несахарным диабетом – при нем почки теряют способность фильтровать воду и концентрировать мочу. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева.

«Такое состояние связано с дефицитом или дефектом воздействия на почки специального гормона – вазопрессина. Он выделяется гипоталамусом, накапливается в задней доле гипофиза, контролирует уровень воды в организме, регулирует ее количество, которое выводится почками», – объяснила Табеева.

Причин дефицита или дефекта воздействия вазопрессина очень много. По словам специалиста, в их число входят генетические нарушения, черепно-мозговые травмы, хирургические вмешательства, новообразования в гипофизе, некоторые инфекции, патология сосудов головного мозга, а также патология почек.

«Из-за отсутствия воздействия вазопрессина на нужные рецепторы, человек испытывает сильную жажду, выпивает много жидкости (от 3 до 18 литров в день, а иногда это количество доходит и до 20-30 литров). Выделяется большой объем неконцентрированной мочи. Выраженность симптомов при этом зависит от степени недостаточности гормона. При тяжелом течении или отсутствии лечения заболевания нарушается водно-электролитный баланс, возникают отеки, судороги», – объяснила эндокринолог.

Иногда повышенная жажда может свидетельствовать и о других серьезных заболеваниях.

«Например, повышенная жажда – один из симптомов кровопотери, сахарного диабета, заболеваний почек и печени, интоксикации во время вирусных заболеваний или отравлении, многократной рвоты, диареи, черепно-мозговых травм и ожогов. А также этот симптом встречается и при психических расстройствах, об этом также не стоит забывать», – заключила Табеева.

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