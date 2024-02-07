Ученые протестировали перцовые пластыри для лечения невропатической боли

Вещество капсаицин, которое содержится в остром перце, помогает при невропатических болях в спине и при опоясывающем лишае. Это показало исследование перцовых пластырей, опубликованное в журнале Pain Practice.

В эксперименте приняли участие 97 пациентов из Германии с различными проявлениями невропатии: болью в спине, болью после операций и травм, а также при опоясывающем лишае. 38 из них дважды получили перцовый пластырь, а 59 — не менее трех раз. За ними следили в течение двух лет. Среднее время между применениями пластыря составило три месяца, некоторые пациенты получали более одного пластыря за раз.

Лечение перцовым пластырем было связано с уменьшением дозы опиоидов для облегчения боли. Две трети пациентов испытывали снижение интенсивности боли после нескольких сеансов применения пластыря. При этом у тех, кто получил пластырь три раза, облегчение было более выраженным.

Ученые считают, что перцовые пластыри доказали свою эффективность в лечении невропатической боли, однако требуются дополнительные исследования, чтобы найти наиболее эффективные схемы лечения.

Ранее реабилитолог Бабыдов объяснил, почему сколиоз — это не искривление позвоночника.