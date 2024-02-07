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Обнаружена связь между депрессией и повышением температуры тела

Sci Reports: усиление симптомов депрессии связано с повышением температуры тела

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили связь между интенсивностью симптомов депрессии и повышением температуры тела. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (Sci Reports).

В исследовании приняли участие более 20 тысяч человек из 106 стран мира. Ученые собрали информацию о состоянии психического здоровья участников, а затем предоставили им устройства, измеряющие температуру тела. Добровольцы должны были носить их в течение семи месяцев. Участников также проинструктировали ежедневно сообщать об изменениях температуры и состояния психики организаторам исследования.

Результаты наблюдения за испытуемыми показали, что усиление симптомов депрессии у участников зачастую сопровождалось повышением температуры тела.

Ученые пока не знают, какие механизмы лежат в основе такой взаимосвязи. Они также не уверены, отражает ли более высокая температура тела, наблюдаемая у людей с депрессией, ухудшением способности организма к самоохлаждению или изменение протекания определенных метаболических процессов. Исследователи предположили, что снижение температуры у людей с депрессией может быть полезно для психического здоровья. Тем не менее, это утверждение еще предстоит доказать.

Ранее ученые разработали новый способ оценки эффективности лечения антидепрессантами.

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