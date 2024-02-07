Ученые обнаружили, что рисование полезно для детей с дефицитом внимания и гиперактивностью

Ученые из университета Суррея в Великобритании обнаружили, что развитая мелкая моторика связана с меньшим количеством поведенческих проблем у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry (Bio Psy).

В исследовании приняли участие более 9 тысяч маленьких детей. Их попросили выполнить несколько заданий, предполагающих задействование навыков мелкой моторики — участники рисовали, играли в кубики и делали простые поделки из бумаги. Отмечается, что аналогичные тестирования проводились несколько раз до момента достижения детьми школьного возраста — в два, три и четыре года.

В подростковом возрасте испытуемые прошли другие специализированные тесты, направленные на оценку интенсивности симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Он проявляется трудностями с концентрацией внимания и импульсивностью.

Выяснилось, что унаследованная склонность к СДВГ была связана с низкими навыками мелкой моторики у дошкольников. Одновременно с этим, хорошо развитая мелкая моторика коррелировала с меньшим количеством связанных с СДВГ поведенческих проблем в детстве и подростковом возрасте.

Исследователи предположили, что рисование, игра в кубики, складывание конструктора и выполнение аппликаций из бумаги могут положительно повлиять на поведение и способность детей с СДВГ к обучению.

Ранее стало известно, может ли ребенок «перерасти» синдром дефицита внимания и гиперактивности.