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Названа диета, которая помогает сохранить остроту ума в пожилом возрасте

JAMA Neurology: средиземноморская диета может сгладить проявления деменции

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Исследователи из университета Раша в Чикаго обнаружили, что пожилые люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, набирают более высокие баллы в тестах на оценку когнитивных способностей. Результаты опубликованы в журнале JAMA Neurology.

В исследовании приняли участие 586 человек, которые одновременно обследовались в рамках проекта Rush Memory and Aging Project, направленного на изучение состояния здоровья пожилых американцев. Исследователи зафиксировали пищевые и двигательные привычки участников, собрали информацию о местах их работы, наличии вредных привычек и семейном положении.

Для каждого участника была сформулирована оценка соблюдения здорового образа жизни на основе факторов, о которых он сообщал. В общей сложности можно было получить от одного до пяти баллов.

Оценка когнитивных способностей проводилась несколько раз в течение всего исследования. Ученые сосредоточились на первичных результатах тестов и показателях остроты ума, зафиксированных уже в поздней старости. Они обнаружили, что у участников, которые соблюдали средиземноморскую диету (предполагает употребление овощей, фруктов, злаков, рыбы, сыра, оливкового масла) и в целом придерживались ЗОЖ, когнитивные способности в пожилом возрасте были выше в сравнении с их сверстниками.

После того, как участники ушли из жизни, ученые исследовали их мозг на наличие признаков болезни Альцгеймера, таких как бета-амилоидные и тау-бляшки. Результаты показали, что даже при наличии скоплений токсичных белков средиземноморская диета и образ жизни участников защищали их от развития когнитивных нарушений.

Ранее ученые назвали привычку, которая может повышать риск развития болезни Альцгеймера.

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