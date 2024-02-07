Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, что происходит в мозге влюбленного человека

Behav Sci: в мозге влюбленного человека срабатывает особый механизм

close
100%
Freepik

В мозге влюбленного срабатывает особый механизм, благодаря которому у человека возникает ощущение исключительности своего партнера. К таким выводам пришли ученые из университетов Канберры и Южной Австралии. Результаты опубликованы в журнале Behavioral Sciences (Behav Sci).

Исследователи попросили 1556 молодых людей, которые охарактеризовали себя как пребывающие в состоянии влюбленности, описать свои эмоциональные реакции на присутствие партнера. Также участников попросили сообщить, сколько времени они обычно проводят вместе с возлюбленным.

Ученые пришли к выводу, что при романтической любви срабатывает механизм, известный как система поведенческой активации (BAS). Он побуждает человека ставить своего партнера превыше всего остального. В основе системы поведенческой активации лежит повышение выработки гормонов окситоцина и дофамина.

Также исследователи объяснили, что несмотря на сильную связь влюбленности с эмоциями, эволюционной целью системы поведенческой активации является продолжение рода. Этот механизм побуждает людей сосредотачивать свое внимание исключительно друг на друге.

Ранее психологи выяснили, что помогает быстрее найти настоящую любовь.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами